火鍋超市始祖「祥富水產」與旗下公司上周無預警欠薪倒閉，近百名勞工今赴新北市府向勞工局陳情；局長陳瑞嘉表示，由於祥富水產總公司位在高雄，建議勞動部可授權由高雄市勞工局統一處理，儘速完成歇業事實認定，員工即可向勞保局申請積欠工資墊償基金，暫維持基本生計。

近百名祥富水產員工今下午在市議員陳永福陪同下，到新北市府外向勞工局陳情，盼協助爭取積欠工資、資遣費、特別休假工資等權益；勞工局除了協助現場填寫勞資爭議調解申請書、指派義務律師調解外，同時指示就服站加開專屬櫃檯，協助受理失業認定。

祥富水產新店家樂福店店長吳明峻說，許多任職8、9年的老員工，早知公司經營運出現困難，仍願意留下來相挺，怎料老闆如此無情，就這樣一走了之；員工也嘆，公司早就積欠薪水，年終獎金原本延後到年後發放，但公司又以疫情衝擊為由，宣布再延後，「沒想到現在什麼都沒有了！」

新北市勞工局表示，由於祥富水產分店遍及全國各地，根據員工表示，祥富負責人無故神隱，就連年終、3月及4月的薪水也還沒付，懷疑是惡性倒閉，旗下相關品牌八坂丼、祥富水產、祥順屋也受波及。

陳瑞嘉建議，由於祥富水產總公司位在高雄，建議中央勞動部可授權由高雄市勞工局統一處理，儘速完成歇業事實認定，員工即可向勞保局申請積欠工資墊償基金，維持基本生計。

陳瑞嘉呼籲，負責人應拿出最大誠意解決問題，儘速出面與勞工協商，即便無力支付積欠工資、資遣費，也應協助勞工加速向勞保局申請墊償作業，若負責人在限期內仍未出面處理清償作業，將由勞動部提報移民署限制出境。

(中時 )