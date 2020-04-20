新北市超前部署舉行擴大管制兵棋推演，新北市長侯友宜認為北北基宜桃是大生活圈，但是否一起封城仍須視各縣市疫情狀況而定，桃園市長鄭文燦認為，涉及封城一定會封到桃園，因為桃園是機場所在地，機場一定會管制，但目前還沒走到那一步。

新北市政府20日舉行擴大管制兵棋演練，市長侯友宜認為，疫情發生時新北市不會單獨封城，尤其台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣就是一個大生活圈。

桃園市長鄭文燦也贊同，認為如果涉及封城一定會封到桃園，因為桃園是機場所在地，機場一定會管制，強調擴大交通管制的封城演練，是涉及大範圍社區流行時，生活圈之間有流通都要一起封，範圍應由中央判斷，包括人流動到哪裡、哪裡最多等，桃園也派5人前往新北觀摩。

鄭文燦進一步表示，封城是很大規模的社區感染才會實施，現在還沒走到那一步，現階段是透過追蹤隔離就可以防堵疫情擴散，直言每個縣市政府判斷不同，桃園認為醫院、長照機構跟社區風險比較高，因此超前部署在這些地方演練，目前護理之家、社區、醫院跟里都已演練過一次，現在也發行社區防疫指南提供給桃園5000多個社區，希望從微型、小的社區防疫演練做起。

(中時 )