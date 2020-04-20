國民黨原住民立委廖國棟今早質詢紓困應發現金，經濟部長沈榮津以台語答詢，被廖要求以「用大家都聽得懂的國語來回覆詢問」。前國民黨副祕書長蔡正元在臉書，諷剌沈榮津答覆原住民立委，要懂得尊重原住民；講台語的台灣人，都是外來政權的附帶產品，不要搞錯歷史身份，原住民有「促轉人權」，可以把這些台灣人趕下太平洋。

蔡正元臉書發文，特地標注一則綠媒報導的標題「立法院不准說台語？藍委禁止官員台語答詢」。

蔡正元說，經濟部長答詢真的不應該對原住民立委講「台語」！講「台語」，嚴格上講是「閩南語台灣話」，「台語」不是「獨立語言」，只是閩南語的分支，是「中國移民」從福建帶到台灣島的語言。閩南語有很多分支，包括泉州話、漳州話、廈門話、溫州蒼南話、東南亞福建話以及台灣話。

他說，藍委廖國棟是原住民立委，經濟部長不可能不知道答覆原住民立委，就要懂得尊重原住民，要嘛用原住民語言回答，要嘛尊重原住民選擇的語言。

蔡正元說，廖國棟說用「國語」，經濟部長就要用「國語」，不要拿什麼藉口，說什麼「習慣講台語」。

他說，「講台語」的台灣人要記住，只要開口「講台語」，就證明講的人就是「外來人」，因為十七世紀以前，台灣島沒有人「講台語」。講台語的台灣人，都是外來政權的附帶產品，不要搞錯歷史身份，原住民有「促轉人權」，可以把這些台灣人趕下太平洋。

蔡正元還點名報導該則新聞的綠媒「非常賤」，故意不提廖國棟是原住民，說是「藍委」，還幫經濟部長撐腰。其實就原住民的立場，最該被趕下太平洋，就是該綠媒內那批炒地皮的大地主，和外省籍和本省籍附庸，因為那些地皮原本都是原住民的土地。

(中時 )