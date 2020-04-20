慶祝母親節，豬樂園法麗美容系列產品大特價。（廖志晃攝）

母親節即將來臨，南投縣政府所屬的農產運銷公司（原肉品市場），即日起至5月底，推出「法麗系列，感恩回饋」母親節特惠方案，寵愛媽咪，讓媽媽妝水水！

法麗系列商品包括好膽來洗頭、膽汁洗髮精、胺酸膽汁能量護髮素、膠原蛋白亮采精膚露、膠原蛋白化妝水、膠原蛋白面膜、豬膽汁膠原蛋白面膜等，全部大特價。

總經理周義雄表示，母親節是特別有意義的日子，這一天大家都會為媽媽送上最貼心的禮物，歡迎參觀選購，讓全天下的媽媽變得更美麗、年輕；網路購物也享有同樣優惠。洽詢0800-734305。或049-2734305分機163

會計課長江素秋指出，身為媽媽最了解母親的需求，最希望子女送的禮物，是能讓媽咪漂亮、安全又健康，用豬膽、膠原蛋白等提煉精製的法麗系列商品，就是要讓天下母親水水水。

經理楊添貴說，母親節快到了，請把握「感恩回饋專案」特惠的好時機；此外，豬樂園也是陪媽媽出來散步的好地方，園區已連續多年經環保局評定為全縣優良「空氣品質淨化區」，交通便利，距名間交流道僅300公尺，歡迎闔家享受小森林浴、呼吸芬多精，且絕沒有塞車疑慮、輕鬆愉快遠離疫情。

(中時 )