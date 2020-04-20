頂新製油前董事長魏應充等人遭重判的越南大幸福油案，有突破性進展！過去法院認定被告無法證明油品是由健康豬隻所熬製，油品欠缺人體可食用品質，但大幸福公司負責人楊振益的辯護律師，今天提出關鍵證據證明油品來自合法檢疫豬脂，希望法官進行證據調查，釐清真相。為避免越南證人因疫情無法來台，法官決定另訂庭期。

頂新越南油案三審判決去年出爐，部分上訴發回更審，台中高分院今天針對該案發回更審部分續行準備庭，檢方針對上訴無新證據提出，被告魏應充、陳茂嘉、常梅峰及大幸福公司負責人楊振益則都主張檢方上訴無理由，並由辯護律師提出辯護。

根據歷審判決，魏應充等人在越南油案被重判的主因，是法院認為被告沒有提出資料證明油品是由健康無病豬隻所熬製，質疑這批來自大幸福公司的原料油脂欠缺人體可食用的品質。

不過，大幸福公司負責人楊振益的辯護律師今天在法庭上提出關鍵新證據推翻這項論點，律師提出大幸福公司向上游熬油廠購買原料油、以及上游熬油廠向菜市場購買豬脂的相關交易資料，證明大幸福的油品都是來自「經合法檢疫而公開於菜市場上販售」的豬脂所熬製，並聲請法院透過司法互助，請越南主管機關函覆越南當地豬隻檢疫狀況，以進一步證明其豬油確實不是來自病死豬。

其他被告的辯護律師也主張傳喚關鍵證人呂氏幸，釐清當初呂氏幸證稱大幸福只賣飼料油、是因越南工商部是詢問過去兩個月內的銷售對象，但這項只回答兩個月的銷售情況卻變成通案解釋，也有釐清必要。

律師們希望台中高分院能透過證據調查，釐清大幸福公司的油品其實都來自健康無病豬隻，前審認定大幸福油品可能來自病死豬的推論，與事實不符。

為避免新冠肺炎期間越南證人無法來台，法官裁示先由合議庭認定哪些案情需要函詢相關機關、哪些需要詰問，再另訂庭期審理。

(中時電子報)