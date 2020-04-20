5月為報稅季，安永執業會計師楊建華指出，個人需留意四項變動，分別為新增長照扣除額、基本生活費調高至17.5萬元、薪資核實減除制、放寬扶養親屬認定，而且今年因疫情，綜所稅、營所稅的報稅期限一律延長至6月30日。

財政部為避免申報人潮形成群聚感染，因此公告今年所得稅結算申報期限全面延長至6月30日。楊建華表示，根據財政部規定，若展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，申報繳納期限自隔離治療結束之次日起再展延20日，但是要附上主管機關提供的隔離治療通知書等證明文件。

(工商 )