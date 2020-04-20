報稅延長 安永：6月30日前皆可申報 17:442020/04/20 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北國稅局。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月為報稅季，安永執業會計師楊建華指出，個人需留意四項變動，分別為新增長照扣除額、基本生活費調高至17.5萬元、薪資核實減除制、放寬扶養親屬認定，而且今年因疫情，綜所稅、營所稅的報稅期限一律延長至6月30日。 財政部為避免申報人潮形成群聚感染，因此公告今年所得稅結算申報期限全面延長至6月30日。楊建華表示，根據財政部規定，若展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，申報繳納期限自隔離治療結束之次日起再展延20日，但是要附上主管機關提供的隔離治療通知書等證明文件。 (工商 ) #延長 #隔離治療 #展延 #報稅 #申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 報稅停看聽3－年收223萬元高薪族 核實減除更優惠 04:092020/04/16 財經要聞 衛福部得知武漢病患隔離治療時間序 18:212020/04/16 政治 紓困案暴量突破2萬件 5天新增7,851件、逾千億元 20:442020/04/16 財經 報稅停看聽系列4－基本生活費提高 四人以上小家庭受惠 04:092020/04/17 財經要聞 缺工缺料 嘉市建照期限展延1年 04:102020/04/17 地方新聞 拚紓困 20家民營銀加碼降息 04:092020/04/18 金融．稅務 駐陸滿90天 要申報當地所得 04:102020/04/20 焦點新聞 防疫當前 5招報稅趨吉避凶 04:102020/04/20 生活新聞 新聞早班車》防疫當前 5招報稅趨吉避凶 07:302020/04/20 政治 遊覽車、小黃貸款展延 最長6個月 15:412020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 新冠肺炎解方露曙光 金價開始跳水囉 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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