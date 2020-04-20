啟發投顧分析師楊基政認為，選股應著重基本面，可留意3月營收成長性高的族群或個股，並避開3月營收明顯衰退者。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面轉強，漲勢有機會延續。

他表示，台股上檔逢季線反壓，指數於月、季線區間盤整，反覆打底及擴底中，盤面類股輪流反彈，搶反彈宜掌握輪動節奏，尤其彈至中期均線建議先出場，短線操作切勿追高殺低。

(工商 )