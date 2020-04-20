逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:452020/04/20 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政認為，選股應著重基本面，可留意3月營收成長性高的族群或個股，並避開3月營收明顯衰退者。個股方面，本周納入投資組合的亞諾法，技術面轉強，漲勢有機會延續。 他表示，台股上檔逢季線反壓，指數於月、季線區間盤整，反覆打底及擴底中，盤面類股輪流反彈，搶反彈宜掌握輪動節奏，尤其彈至中期均線建議先出場，短線操作切勿追高殺低。 (工商 ) #亞諾法 #啟發投顧分析師楊基政 #逐洞賽 #選股 #著重 也許您會感興趣 推薦閱讀 逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:582020/04/16 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:582020/04/16 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:572020/04/16 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:572020/04/16 財經 陸國家隊選股 新添12檔生力軍 04:092020/04/17 全球財經 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 《生醫股》亞諾法與台灣亞洲基因合作 建置新冠檢測試劑 13:242020/04/17 財經 廖繼弘專欄－由領先強勢股表現，看選股操作策略 04:092020/04/18 財經要聞 台股周線連四紅 選股重基本面 16:022020/04/18 財經 攻新冠檢測 3月營收亮眼 亞諾法是方 展望佳 04:092020/04/19 產業特刊 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 台股彈了2千點假的？專家給了答案 - 財經 台積電當心 14奈米加持 中芯國際去年淨利創歷史新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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