新加坡19日新增1426名新冠肺炎確診病例，這是單日增幅首度破千，全國累計確診人數達8014人，超越印尼和菲律賓，成為東南亞最高。新增病例大多都是居住在宿舍的外勞，本地居民病例僅有25人。新加坡政府已下令，民眾出行必需配戴口罩及保持社交距離，但仍有不少民眾因違反規定而被罰款。

周日分別有120人、240多人因違反戴口罩及保持社交距離規定而遭罰款，這是至今開出最多罰單的一天。其中，更有10多人因為累犯，被罰款高達1000新幣（約台幣2.1萬元）。此外，有住宅因未關閉公共設施，讓住戶繼續使用健身房、游泳池等，遭當局罰款。

麥當勞感染群組至今已有7件病例，麥當勞外賣服務已於18日暫停。麥當勞周日再次宣布，聽取衞生部建議後，決定本地所有分店自當天11時起暫停營業，這是麥當勞在新加坡首次全面關閉。大批民眾聽到消息後連忙訂購，麥當勞當日外賣訂單也因此遽增20％。

(中時 )