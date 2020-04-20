一名正妹小花（化名）於2019年5月間和林姓友人到新北市三重區某間KTV喝酒唱歌，小花事後卻指控遭到林男撿屍、下藥性侵，林男到案後喊冤否認，自己是出櫃的同志，有伴侶也已經登記結婚，不能理解小花為何會控訴他性侵，新北地檢署調查後，認定林男罪嫌不足，全案不起訴處分。

根據不起訴處分書指出，小花控訴2019年5月1日和林姓男友人到三重區某間KTV喝酒唱歌，後來不勝酒力被林男帶到板橋區某間旅館，遭對方餵食不明藥物、性侵得逞。

林男到案後卻喊冤否認，當天他因生病休息在家，隔天2日人在台南超商辦理包裹出貨，根本不在新北市，且他並不認識小花，而且自己是同志，也已經跟伴侶登記結婚。林男配偶也證稱，林男事發當天身體不舒服，有一起陪同到醫院看診，同時拿出就醫紀錄、超商掛號包裹收據等資料佐證。

檢方也調閱監視器畫面發現撿屍小花的嫌犯跟林男長相並不一樣，而小花下體驗出的男性DNA經過刑事局資料庫比對也沒發現相符合的人，加上未送檢特定對象，故無從比對。小花事後又傳喚不到，無法釐清案發經過及確認被告身分，檢方因此認定林男罪證不足，最終不起訴。

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(中時電子報)