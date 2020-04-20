你是慣用iPhone的果粉嗎？專為iPhone推出攝影手機殼與相關周邊的台灣本土品牌bitplay，近期針對 iPhone 11系列推出了全新的換色背蓋，讓你用無負擔的金額就可以為SNAP!手機殼換上新裝；此外，也同步針對AirPods Pro推出機能保護套，要為你心愛的蘋果產品帶來最完整的防護與個性！

iPhone 11系列換色背蓋

為了進一步保護iPhone，多數使用者都會選擇替手機選購專屬保護殼。不過，保護殼大多一段時間過後就會因為磨損或是損壞，而必須要更換。但如果並沒有遇到這樣的情況，但又想為生活添加一點樂趣，那應該怎麼辦？

Bitplay為iPhone 11系列推出的SNAP!保護殼推出了全新的換色背蓋，包含「場記版款」、「航太款」以及「重工款」，對比原本的單色系手機蓋，都格外有特色！單純簡約的設計，可說無論男女老少，只要喜愛攝影的朋友應該都會愛不釋手。

bitplay 推出iPhone 11系列換色背蓋。(黃慧雯攝)

bitplay iPhone 11系列換色背蓋，拆下原本保護殼的背蓋就能更換，讓手機殼煥然一新。(黃慧雯攝)

bitplay iPhone 11系列換色背蓋，圖為換上「場記版款」的樣式。(黃慧雯攝)

要更換SNAP!手機殼的背蓋，從手機背蓋右下角特別預留的缺口處，就可以逐漸將背蓋撥離，過程中需要花一點力氣。將背蓋拆下後，就可以看見SNAP!手機殼神秘的手機快門機制。這時候，你便可以換上喜愛的換色背蓋，彷彿換了一支手機那樣的呈現全新風格！

AirPods Pro 保護套

bitplay除了針對iPhone推出專屬SNAP!攝影用手機殼、外接手機鏡頭周邊等，今年度也跨界推出了AirPods Pro保護套。採用上下蓋分離式設計，可完全開闔，上下蓋內側均貼附膠條，可將機能耳機套緊密貼合在AirPods Pro外盒上。軟膠材質能夠提供絕佳的抗震防護，邊緣包覆的咬花設計，加強止滑，拿握在手上深具手感更安心。耳機保護套配備可拆式專業掛鉤，可隨身掛取包包或衣褲上。裝上保護殼後，也支援支援無線充電，底部具備撞色快開防塵蓋，充電孔不怕卡灰塵髒汙，影響充電功能。

bitplay全新推出的AirPods Pro保護殼推出三款，通通採用撞色設計，可搭配日常穿搭選擇喜好顏色，整體風格更具個人特色。

bitplay AirPods Pro機能保護套上下蓋分離，內附膠條。(黃慧雯攝)

bitplay AirPods Pro機能保護套裝上後仍支援無線充電，底部Lightning充電孔則有防塵蓋設計。(黃慧雯攝)

bitplay AirPods Pro機能保護套共有三色，均採撞色設計。(黃慧雯攝)

上述兩款新品都已經在bitplay官網上架，喜愛此品牌周邊的朋友，不要錯過囉。當然，已經添購SNAP!手機殼的朋友，可以多加考慮是否要購買額外的相外接鏡頭，來搭配你的保護殼，升級iPhone攝影力。

(中時電子報)