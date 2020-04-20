針對國民黨立委賴士葆今日在立法院質詢，未來經濟是V、U還是L型復甦？央行副總裁嚴宗大下午親自到記者會進一步說明，若以目前主要機構預測來看，包括ADB、IMF和IHS Markit等機構對各經濟體經濟成長率預估，應該是U型，是否有可能陷入L型？要看疫情控制情況。此外，雖然台商在大陸工廠陸續復工，但復工後的訂單才是關鍵。

IMF先前預估台灣今年經濟成長率只有-4%，令各界震驚。據了解，IMF的預測是半年公布一次GDP預測值，由於時間較長，預測會有落後現象。同時，對於台灣GDP的估值，國內預測機構的準確度是比國外好。

主計總預估，受到疫情影響，若政府完全沒有作為今年經濟成長率恐怕只有0.4%至0.9%，但政府推出相關振興措施，將挹注今年經濟成長率0.9個百分點，預估今年經濟成長率至1.3%至1.8%。

國發會預估若疫情到6月對台灣今年經濟衝擊約0.66到1.4個百分點，疫情若延續到年底，衝擊會更嚴重。

(時報資訊)