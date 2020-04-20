專業絕緣材料廠-鉅橡(8074)第1季合併營收為2.86億元，與去年同期相當，受惠於美系手機品牌廠推出高性價比新機搶市，鉅橡預估，第2季有機會比去年同期好，鉅橡董事會決議每股配息1元，殖息率約6.21%，今天股價逆勢收高。

大陸下游手機組裝廠陸續復工，手機相關零組件印刷電路板客戶庫存去化完畢重啟拉貨，鉅橡3月合併營收回升1.14億元，年增率4.72%，累計第1季合併營收2.86億元，與去年同期相較持平。

鉅橡表示，美系手機品牌廠推出高性價比的新機搶市，下游客戶拉貨效益仍能顯現，第2季有機會比去年同期好。

鉅橡2019年合併營收為12.32億元，年減12.38%，營業毛利為2.24億元，年減20.57%，合併毛利率為18.19%，年減1.9個百分點，稅後盈餘為4962萬元，年減53.08%，每股盈餘為0.62元，公司董事會決議每股配息1元，以今天收盤價16.1元來估算，殖息率約6.21%。

鉅橡指出，全球受到COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，終端智慧型手機市場需求減緩，雖然大陸下游手機組裝廠已陸續復工，下半年仍需觀察智慧型手機中上游供應鏈是否穩定及歐美等消費市場需求是否受到影響而定。

(時報資訊)