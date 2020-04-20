Lady Gaga（女神卡卡）受WHO之邀，統籌舉辦慈善抗疫演唱會「One World：Together At Home」，並在演唱會前夕的記者會上，大讚WHO秘書長譚德塞是「真正的超級巨星」，引發熱議，現更有網友挖出卡卡母親曾擔任世衛親善大使。
Lady Gaga是美國知名反川普藝人，因此不少人認為她這次公開力挺譚德塞，其實是為了嗆川普，不過也有網友發現Lady Gaga和世界衛生組織的關係本來就不錯，其母親辛西亞（Cynthia Germanotta）去年5月曾擔任WHO親善大使中的心理健康大使，對於媽媽受邀擔任親善大使，卡卡感到相當驕傲，還轉發新聞並感謝世衛。
除了辛西亞當時曾於推特寫下「很高興能與譚德塞與他的專業團隊合作」，卡卡也多次發文宣傳世界衛生組織，可見母女倆和世衛關係密切，因此這次Lady Gaga公開讚揚譚德塞，也有網友認為不意外。
(中時電子報)
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