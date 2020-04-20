新北市長侯友宜日前視察新泰塭仔圳市地重劃區，強調塭仔圳重劃案具有開發的立即性和必要性，因此在與內政部不斷協調溝通後，侯友宜表示，決定在今年5月公告都市計畫，預計明年動工，最快2025年第一區可完工，第二區也可望在2026年完工。

「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」都市計畫案延宕多時，今年3月10日，內政部都委會終於審議通過，而新泰塭仔圳地區的現狀多為鐵皮工廠，但相隔一條捷運線，附近卻是新建案林立，形成強烈對比。

侯友宜表示，經過市府與內政部不斷地協調溝通，將在今年5月公告都市計畫，6月公告塭仔圳中正路以北第一區重劃計畫書，12月公告塭仔圳中正路以南第二區重劃計畫書，打造兼顧國際性開發及能呼吸的親水廊帶，整體工程將在明年動工，第一區預計於2025年完工，第二區則將於2026年完工。

侯友宜強調，塭仔圳重劃區位於大台北的地理中心，連結新莊副都心、五股垃圾山等區域，但是延宕多年，讓在地居民殷殷期盼能夠儘速推動，希望藉由重劃工程改變市容、翻轉大台北。

新北市地政局表示，塭仔圳重劃區長期因鐵皮屋林立、消防設備不足、河川汙染、公共設施缺乏，而有開發必要性，希望藉此開發案，以新莊副都心、新板特區、三重第二行政區為三大軸心，帶動新北國際化，進而成為大台北中心。透過水利局排水、汙水計劃書審查，城鄉局都市設計審議，及其他相關局處的併行作業，全力推動重劃區開發案。

至於民眾最關心的地上物拆遷補償及期限、工廠安置、土地分配、工廠輔導搬遷及勞工輔導轉職等議題，地政局表示，將召開座談會及說明會，並規劃6處臨時停車場，同時配合捷運局五泰輕軌及泰板輕軌建設計劃，預留軌道路廊空間。

在跨域整合方面，地政局表示，將邀集新莊及泰山區公所參與研商都市景觀規劃設計草案，協調台電公司高壓電塔地下化及拆遷，並與水利局研究，以貴子坑溪景觀軸帶合作模式，將當地打造成「會呼吸的河川廊帶」。

(中時電子報)