有關國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，因案遭法務部廉政署調查一案，文化部表示，已在2018年啟動行政調查並移請法務部廉政署調查。

文化部表示，在2018年4月接獲檢舉，指稱朱瑞皓（時任文化部人文及出版司司長）疑與受補助機構人員出國，並接受招待之情事，文化部長鄭麗君於第一時間指示政風處啟動行政調查，後續並主動移請法務部廉政署調查，鄭麗君並於同年7月1日將朱瑞皓調離一級主管職務。並進行有關補助款專案清查，強化防弊預警機制，機先防範貪瀆舞弊之情事。

文化部表示，部內長期致力推動廉政工作，鄭麗君自2016年5月上任後，進一步推動獎補助款行政透明機制，將獎補助規定、補助作業流程及補助結果公開，以達全民監督、公共課責目的。此案自交由法務部廉政署調查後，鄭麗君已指示全力配合該署進行調查，以維護部會廉潔風氣。

鄭麗君強調，「廉能」不僅是國家競爭力與政府清廉度的指標，也是民眾對政府的信任和期待的關鍵所在，文化部在推動廉政工作上不遺餘力，除對於補助案件著力於開放透明措施及核銷簡政便民作業，以達全民監督外，亦透過定期廉政調查掌控廉政風險，並嚴格要求同仁遵守紀律，以追求廉正及透明為目標。

(中時 )