不受新冠肺炎疫情的衝擊，2020企業女壘聯賽今天在國際知名企業新力旺的冠名儀式下宣布25日如期在台中萬壽球場開打，球迷可透過電視與網路看到全台最精彩力與美的對抗賽事。

新力旺國際控股集團總裁莊周文表示，這次新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫中心做得非常好，可說是100分，世界各國的體育賽事幾乎全部停擺，唯獨國內的中華職棒照常開打，成為國外關注焦點，成功行銷台灣。

莊周文說，新冠疫情讓國人感受到龐大壓力，尤其是那些必須隔離14天無法到戶外的民眾更是有苦難言，因此欣賞體育賽事是最佳抒發管道，所以希望國人能透過網路或是電視機觀看即將開打的企業女壘聯賽，用實際行動支持這些在球場上努力奮戰的球員們。

莊周文表示，新力旺旺獅隊去年拿到亞軍，今年目標總冠軍，目前已經鎖定3名日本、美國知名球員，等到確定後會請她們來台先隔離21-28天，直到健康沒有染病的情況下才會讓她們上場比賽。

中華民國壘球協會陳任邦表示，受到疫情影響，U12與U15亞洲盃、U18世界盃都已經宣布延期，明年的世錦賽也因東奧延期而取消，女壘企業聯賽如期開打，大會也將做好萬全的防疫措施，讓所有參賽球隊和球員能在安全無虞的環境下比賽。

壘球協會副秘書長畢鈞輝說，今年球季5支球隊打8個循環，每周六日在台北市青年公園棒球場、台中萬壽棒球場以及高雄鳳新壘球場開打，但由於青年公園棒球場整修至9月，因此上半季賽事都會在台中與高雄進行，全季賽事由FOX體育台轉播，同時網路上也可以看的到。賽制改為上下半季總冠軍制，最後依全年度勝率排名決定挑戰賽球隊。

(中時 )