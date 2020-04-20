國家實驗研究院國家高速網路與計算中心20日宣布，與長期合作夥伴、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）攜手，在臺灣AI雲上提供Parabricks基因定序軟體 ，讓申請科技抗疫專案的研發者可以無償免費使用90天。以臺灣AI雲搭配Parabricks中的分析工具，將加快醫療研發分析基因組定序資料的速度達50倍，強化臺灣以科技抵禦新冠病毒（COVID-19）的能量。

因應新冠病毒大流行，國研院國網中心以最先進的AI超級電腦台灣AI雲，以及超過5萬個資料集的資料集平台資源，作為抗疫的最佳後盾，幫助開發者針對疫情所帶來的各面向問題，提出最佳的研究方法與解決方案。

國研院國網中心史曉斌主任表示，很高興臺灣科技抗疫的努力，能有國際夥伴的合作協力。臺灣AI雲將持續以一流的高速運算與大數據平台，集結國際能量，作為國家科技研發的堅強後盾。

國研院國網中心強調，這次NVIDIA所提供的Parabricks基因定序軟體，是針對醫療的研究提供助益，讓用於執行次世代基因定序（NGS）DNA數據的二次分析的軟體，以快速和低成本方式，從原本的數日減少至不到一小時，便可產出分析結果。同時，這套軟體能夠辨別資料裡的突變和變異情況，讓醫療專業人員能藉由患者基因找出治療方式，並掌握病毒的演變歷程，加速疫苗的開發。

此外，國網中心的資料集平台也已蒐集提供COVID-19特色相關資料集，內含全球釋放之肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（含地理加值）、全球確診統計資料等，提供有需要者取用，用科技守護台灣。

(工商 )