肺炎疫情影響下，全球吹起降息，防疫期間盡量不出門，遠東商銀Bankee數位存款逆勢加碼，除持續保有原活存利率0.6％額度無上限外，進一步推出「活存2.6％碼上有」，提供年輕世代簡單好入手的優利活存方案。

遠銀表示，至今年底前，Bankee會員於任一月份分享個人推薦碼給2位以上好友成功開戶，推薦人與被推薦人通通可獲活存2.6％優利，換算為目前一般活存的21倍（市場活存利率約落在0.03～0.12％），額度5萬元，為期6個月。

遠銀指出，Bankee做為零用金帳戶相當適合，5萬元額度也剛好提供平時生活零用金與備用金，方便固定轉帳生活開銷，如水電瓦斯、郵電雜支等經常性小額支出財務管理。每月從薪水中撥出所需基本生活開銷及生活備用金，不需定存就能享高利5萬元額度2.6％高利回饋，超過5萬元部份利率為0.6％，約相當於市場上6個月定存利率，且額度無上限。

遠銀強調，防疫期間Bankee鼓勵家族、好友閨密、死黨兄弟同享高利，並適時協助差一人就能滿團的團主，在Bankee的 Facebook粉絲專頁上釋出其推薦碼，讓不想揪團客戶只要透過推薦碼加入，也能輕鬆獲得高利活存2.6％。

(工商 )