新冠肺炎的疫情在全球持續延燒，不少民眾都紛紛待在家裡不敢出門，也因此讓許多遊戲成為炙手可熱的商品，以打發在家裡的無聊時光。日前日本東京都知事小池百合子一句「太密集啦！」成為熱門話題，有人就以此為主題創作出一個小遊戲，沒想到短時間內竟然就在網路上引起轟動！

日本東京都知事小池百合子在4月10日被媒體包圍時高喊「太密集啦！」（密です！），希望大家能在疫情期間保持社交距離，沒想到這句「太密集啦！」竟意外成為網路上的熱門關鍵字。網友「群青ちきん」的學校和打工場所都因為疫情的關係暫時關閉，看到新聞畫面時突然靈機一動，將「太密集了」和保持社交距離的行為結合在一起，做成名為「密集遊戲」（暫譯，密ですゲーム）的網頁遊戲。

玩家要利用滑鼠來驅趕聚集的人群，避免有人出現在自己方圓2公尺內，如果有人太靠近就會被扣除口罩點數（MP，Mask Point），中間有機會也要及時補充口罩，如果口罩點數被扣光，就會出現知事的聲音說「請留在家裡」，正式宣布Game over。整個製作過程只花費4天就完成，有趣又搭上熱門時事讓這款遊戲瞬間爆紅，甚至還有人推出功略，讓原創作者「群青ちきん」也忍不住驚呼「沒想過反應那麼熱烈！」

(中時電子報)