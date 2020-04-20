大里仁愛醫院志工團隊，新冠肺炎疫情期間仍不間斷到院服務，據統計3月期間志工服務人數超過百人，院方感謝疫情爆發以來，仍然到院服務的志工們，除了提供防疫口罩、手套、隔離衣，並叮嚀常洗手外，在服務區域上也做了適度的調整，讓志工們能放心到院服務。
大里仁愛醫院醫療品質副院長林文玉表示，疫情爆發的初期，因物質的分配，有調整人力，等防疫物資供應到位後，不少志工們也紛紛主動回院服務患者，無畏疫情的服務熱誠，令人佩服。
大里仁愛醫院志工主要是，協助患者門診掛號帶診、身心障礙者就醫協助、護理之家住民關懷服務、走動式引導服務等，有來院門診的民眾陳先生表示，在疫情期間持續到醫院用心的服務病人，這樣的付出讓人覺得很感動。有服務25年之久的志工秀鳳姊表示，會來院當志工，是想為身體或心理有苦痛的就醫民眾，盡點棉薄之力。
大里仁愛醫院社區醫學部社服課長陳妤玫表示，仁愛志工隊成立於民國76年，由有志服務的民眾加入，經院方培訓後，細分各項組別，提供民眾更完善的服務；921大地震後，因應社區健康營造中心的成立，更培育社區保健志工，落實社區服務，進行社區義診、健康衛教資訊推廣、癌症篩檢、社區健康營造活動等。
(中時 )
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