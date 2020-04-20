立法院今協商紓困特別條例，國民黨立委曾銘宗指出，民進黨不僅不接受國民黨提出的排富發現金方案，還提出修正動議，加碼把紓困特別預算一口氣拉高到4200億，比起原先的2100億又多了一倍，而多出來的2100億額度沒有指定用途，等於是空白授權。

根據民進黨團所提修正動議，紓困預算經費上限從600億提高到2100億，又說「並得視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送請立法院審議」，曾銘宗表示，這代表本來行政院院會通過只是要提高到2100億，附加這句等同把額度一口氣拉高至4200億。

曾銘宗批評民進黨決策如兒戲，政府應該要意識到，這些錢都是要「舉債」的，目前的特別預算幾乎都要舉債，只有極少數稅基剩餘，每筆錢都要用在刀口上，必須要確實做到紓困、振興才對，而不是這樣子空白授權，把額度一口氣拉這麼高。

國民黨團書記長蔣萬安說，國民黨團的提案是把額度增加1000億，但這1000億是有指定用途，就是排富發現金給民眾，不像民進黨，把額度再度增加2100億，卻沒有說明要如何使用，沒有指定用途。

(中時 )