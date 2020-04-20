新冠肺炎疫情對於台中房市的影響逐漸浮現，其中又以清水、太平、南屯等幾個首購熱區最明顯，換算來客量平均較第2季初下降約3至5成。專家憂心，台中服務業占整體就業人口5成以上，是這波疫情主要的受災產業，未來若疫情持續，或實施無薪假企業數量攀升，都將影響民眾購屋信心。

台中代銷業者指出，台中在強大剛性需求買盤與建設題材支撐下，即便2~3月疫情開始蔓延全球，但對買氣影響並不大，以位於清水區主幹道的某大樓預售案為例，農曆年後的周來客量仍有約15～20組，但到了第2季初，長達4天的清明連續假期卻不見賞屋人潮，當周來客量甚至大減至只剩6組。

至於去年頗具交易熱度的太平、南屯等區，案場來客量也有明顯變化，比較Q2初期與農曆年後的平均來看來客人數，整體減少約3至5成，而觀察這些來人量下滑明顯的區域，主要都以低總價為主要訴求，且清一色是去年台中房市交易熱絡的首購熱區。

旭美開發有限公司總監邱工銘指出，近期台中房市買氣轉趨觀望，主要因為疫情對於經濟的衝擊面逐漸浮現，伴隨著企業實施無薪假人數不斷攀升，使得民眾對於國內經濟展望感到疲弱，加上首購族多數為固定收入的薪資族群，在憂心工作或收入不保的情況下，自然會暫緩賞屋或購屋計畫。

台中市不動產聯盟理事長楊祥銘也提到，3月底以來，台灣實施無薪假的企業呈現直線攀升，觀光旅遊、服務、餐飲、零售業等，更是此波疫情的最大受害者，而台中的就業人口原本就以從事服務業為大宗，其次則為從事工業的人口比例，疫情對中部地區的經濟與就業衝擊不容小覷。

楊祥銘分析，儘管各國實施鎖國政策已成為壓倒觀光旅遊業的最後一根稻草，但對於整體經濟來說，這還只是開始而已。第一波疫情引起的消費需求下降，將使各國經濟陷入供給收縮的經濟惡性循環，下一個受到衝擊的將是以外銷為主的工業製造業，以及相關就業人口。

楊祥銘認為，現階段經濟展望尚未明朗，民眾延遲購屋計畫確實也符合常理，畢竟對租屋族來說，市況不好可以快速從大房子換成小房子，但購屋是長期負擔，且不動產的變現性差，交易期間短至3個月、長至6個月，因此在疫情落幕前，民眾的購屋態度也會轉向觀望，倘若疫情持續延燒至下半年，房市的量能則將會出現明顯萎縮。

不過，逢甲大學土地管理學系副教授楊賀雯分析，消費者目前受到疫情影響，購屋行為觀望，心理層面也可能認為，既然購屋者少，價格應該會下跌。但依據實價登錄情況來看，部分類型不動產價格僅有數個百分點的下滑，但並沒有太大的波動，預期台中房市將呈現量縮價穩的局面。

(中時電子報)