中華職棒聯盟會長吳志揚今天下午主持視訊防疫會議，傍晚吳志揚說明會議上的決議，透露聯盟執行嚴格的防疫措施，前往球場比賽的教練、球員、工作人員及媒體等，只要1人確診，聯盟就會全面停賽，直到疫調結束，才會評估復賽日期。
台灣新冠肺炎經過4天有3天零確診後，昨天一口氣在暴增超過20位確診，中職今天下午2點召開視訊防疫會議，針對聯盟防疫詳細討論處理方式，直到傍晚5點半吳志揚才公開向記者說明狀況。
吳志揚表示，新球季開打一個多禮拜，每天都執行嚴格的防疫措施，也每天滾動檢討球場防疫工作，但仍無法保證疫情發展能否受到控制，吳志揚補充：「大家都對疫情相當緊張，也透過這次會議制定原則，比賽期間球場限制人數150人，只要有1人，比賽一定立刻停賽，全面配合中央流行疫情指揮中心疫調，匡列調查人員，再根據情況評估何時復賽，聯盟一定全力配合中央。」
(中時 )
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