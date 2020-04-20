林之晨強調，台灣大將陸續推出多元、體貼各種用戶需求的超5G應用服務，輔以綿密的網路涵蓋，目標成為下個十年台灣，乃至於大東南亞，最為用戶喜愛的科技電信公司，也是最友善地球的企業。

台灣大哥大20日表示，5G服務將於第三季開台，肩負起顛覆科技、商業與生活應用等重責大任的5G SIM卡，台灣大搶先亮相。這張全台首張5G SIM卡，由總經理林之晨親自開箱展示，林之晨表示，5G SIM卡變得很迷你，除了落實他宣示「超5G」策略中的「Green」愛台灣、愛人類、愛地球外，未來這張小小卡片，更將為全產業創造10倍、甚至100倍的無限可能性。

林之晨強調，台灣大將陸續推出多元、體貼各種用戶需求的超5G應用服務，輔以綿密的網路涵蓋，目標成為下個十年台灣，乃至於大東南亞，最為用戶喜愛的科技電信公司，也是最友善地球的企業。

「小小卡片充滿著無限的可能」，參與5G SIM卡設計的林之晨強調，這張5G SIM卡在整體外觀尺寸上，比原本4G SIM卡著實縮小一半之多，主要是SIM卡在拔掉後，外層板卡，幾乎沒有用途，因此，新設計的5G SIM卡，就以2G到5G演變進程，搭配俐落的線條勾勒，不但節省印刷油墨，同時設計上也更加簡約環保，符合社會倡議的減塑政策，亦可為地球環保盡份心力。 台灣大5G SIM卡，除了響應永續環保的策略價值外，更將提供消費者前所未有的高速飆網體驗，包括實踐雲端遊戲、自駕車內娛樂系統、AR等創新應用，為5G開拓更多商機。

林之晨以韓國電信業者為例指出，LG Uplus和新創公司合作，推出手機AR購物應用，觀眾收看購物頻道時，只要舉起手機對準螢幕，便可看見購物頻道的商品3D模型、彈出式訊息等，再透過點擊AR模型，就能完成商品的購買，很快的台灣大集團旗下momo購物網，亦可透過5G所開通的新橋樑，提供更細緻享樂的互動購物體驗。

5G即將上路，未來想嚐鮮的消費者，可以在台灣大5G開台後申請迷你版的5G SIM卡。

另外，台灣大在取得3.5GHz、28GHz理想頻譜數量後，5G版「行動寬頻業務事業計畫書」在本月初也通過國家通訊傳播委員會（NCC）審議，台灣大接下來將送審5G系統架設計畫，同時全力投入建設，力拚以最快的速度開台。

(工商 )