F.I.R.飛兒樂團的陳建寧及阿沁老師，2017年為家庭照顧者創作〈愛不孤單〉公益主題曲，並邀請藝人、運動員等發聲獻唱；今年的「守護PLUS 10周年唱遊會」，以演唱會結合園遊會方式邀請民眾、守護者聯盟，以及藝人朋友一同支持照顧者，包括黃品源、林曉培、張秀卿、張芸京、賴銘偉、卓義?等人共襄盛舉。

陳建寧認為音樂的力量無遠弗屆、最能安撫人心，如同女神卡卡日前領軍舉辦線上演唱會，為居家避疫的人帶來精神慰籍和視聽享受，F.I.R.飛兒樂團也希望可以透過音樂的力量守護家庭照顧者，特別邀請對音樂有興趣的5位家庭照顧者成立「守護者樂團」，每周抽空練習演奏〈愛不孤單〉，預計年底演出一圓音樂夢想。

陳建寧及阿沁日前特地探班「守護者樂團」團練，幫助團員增進演奏技巧、更有信心站上舞台；阿沁還親自示範吉他演奏秘訣，笑說除了技術，「台風帥氣」也是重點，經過老師指點後，團員們瞬間年輕10歲，變成青春熱血的龐克樂團；此外，F.I.R.還自掏腰包，贈送二把木吉他給守護者樂團，期待守護者樂團未來創作屬於自己的歌曲，一起用音樂傳遞正能量。

陳建寧與阿沁驚喜探班守護者樂團練團。（華研音樂提供）

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