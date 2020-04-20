英國哈利王子與妻子梅根4月初正式卸下英國皇室公務、退出皇室成員行列。2人日前卻致函給多家英國小報，表示將終止所有合作，意味不再回應特定媒體。

脫離英國王室資深成員身分、移居美國的哈利和梅根，19日晚間越洋發信給英國4間主要小報，聲稱以後不會再接受他們的採訪和報導。被封殺的包括《太陽報》、《每日郵報》、《每日快報》和《每日鏡報》。

哈利王子和妻子梅根19日 發聲明給英國4間主要小報，聲稱不再接受他們採訪報導。（圖／Reuters）

根據《英國廣播公司BBC》報導，這份措詞強烈的聲明，是哈利和梅根透過美國公關公司，直接發給4間報紙。聲明中還讉責4報多年來「歪曲、造假和無理入侵」他們的私生活。

聲明信中還表示，這是要告訴公眾不要再相信小報對他們夫婦的任何報導，不過哈利夫婦強調，很樂意與其他機構，特別是基層和新媒體機構合作，他們也很尊重新聞自由。

這項聲明形同未來這4家小報將不會收到任何關於哈利和梅根的任何狀態更新和照片，未來2人的記者會等活動也將被拒於門外。

其實這也不是哈利和梅根與英國小報「宣戰」；2人去年在結束非洲的公務之旅後，梅根就對《週日郵報》公開她寫給父親的手寫信內容提告；而哈利也剛就《太陽報》和《每日鏡報》母公司涉嫌電話竊聽一事提出了法律訴訟。

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(中時電子報)