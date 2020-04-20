為紀念已故詩人周夢蝶而籌辦的「周夢蝶詩獎」，今年邁入第四屆，目前徵件已於2月底截止，總計有141件來自台灣、大陸、馬來西亞、新加坡及香港多地華文詩創作者一同共襄盛舉，通過審核的118件初稿，日前也展開複審作業，選出了21件入圍決審作品。

周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐表示，經三位評審委員歷時一個半月費心審查，選出的21件入圍決審作品，將在四月底於高師大文學院召開決審會議後，公告完整決審記錄及獲獎者名單，預告「敬請期待」。

(中時 )