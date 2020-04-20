周夢蝶詩獎 月底揭曉決審名單 18:042020/04/20 中時 王寶兒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 已故詩人周夢蝶(左)與周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐(右)。(摘自周夢蝶詩獎學會臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為紀念已故詩人周夢蝶而籌辦的「周夢蝶詩獎」，今年邁入第四屆，目前徵件已於2月底截止，總計有141件來自台灣、大陸、馬來西亞、新加坡及香港多地華文詩創作者一同共襄盛舉，通過審核的118件初稿，日前也展開複審作業，選出了21件入圍決審作品。 周夢蝶詩獎學會理事長、高雄師範大學國文系教授曾進豐表示，經三位評審委員歷時一個半月費心審查，選出的21件入圍決審作品，將在四月底於高師大文學院召開決審會議後，公告完整決審記錄及獲獎者名單，預告「敬請期待」。 (中時 ) #周夢蝶 #入圍 #作品 #名單 #系教授 也許您會感興趣 推薦閱讀 以馬可波羅愛情為發想！國際當代金工與手稿展有亮點 17:062020/04/17 生活 跑了27年的藝術馬拉松 第1到第100棒展出彰化百藝風華 19:432020/04/17 生活 彰化100位美術家接力展 作品上線 01:062020/04/18 地方新聞 動物花園生機盎然 梵克雅寶花鳥靈動 04:102020/04/18 時尚消費 在家躲疫情兼搞文創 國際文創設計賽作品增多 16:152020/04/18 生活 花蓮縣109年度新銳策展 山海共生╳墨銘奇妙 04:102020/04/19 《旺來報》 王秀杞 凝鑄片刻為雋永典型 01:032020/04/19 藝文副刊 黃明志憂「不知道什麽時候會走」！警示自己頻繁推作品 15:132020/04/19 娛樂 融合東西書藝 梁永斐創作「無法無天」 19:032020/04/19 生活 南臺科大資訊傳播系 獲藝美獎多項殊榮 04:102020/04/20 投資理財 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 磐石艦群聚感染再擴大 莊人祥：不只24人 - 生活 驚！北市家樂福桂林店爭鮮 17日曾有1染疫海軍與女友去用餐 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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