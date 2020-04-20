幸福川清淤工程將針對幸福川民族路至愛河段明渠段沿線截流井、清水放流管及曝氣設備檢視清理。（袁庭堯攝）

幸福川沿岸汙水接管率目前為6成，水利局今年將與工務局與剩餘4成用戶積極溝通，提升接管率。（袁庭堯攝）

東西向貫穿高雄市區的幸福川常因家用污水排入導致臭味四溢，高市水利局20日啟動清淤工程，副市長李四川親自督導，指示清淤之外儘速推動沿岸家戶汙水接管工程，徹底改善幸福川的「臭名」。

幸福川東起凱旋及河南、河北路口的「凱旋截流站」，以地下箱涵形式一路向西沿河南、河北路綠帶公園至民族路，轉為明渠後，再一路向西銜接愛河。

3月10日大雨，水利局依照標準作業程序停止晴天污水截流及啟動排洪機制，卻讓道路側溝內垃圾、油脂等污染物沖入幸福川，產生濃厚異味，也因藻類大量繁殖使河面變色，水利局及環保局對此聯手展開清污作業。

水利局為縮短清淤作業，將幸褔川切割4個工區段同步進行。李四川表示，此次清淤期程為10天，將針對幸福川民族路至愛河段明渠段沿線截流井、清水放流管及曝氣設備檢視清理。其中，引愛河水回溯至民族路口端的清水放流管也將拆開仔細清理，強化幸福川的水質循環。

幸福川流域涵蓋5個里，現場有里長直接向李四川反應，上一次清理是2015年，希望未來能定期整治，沿岸也能統一規劃樹種。李四川承諾並交辦水利局隨時關注，植栽部分則會廣納民意。但李四川強調，幸福川惡臭根源來自家用污水，指示水利局儘速完成沿岸家戶汙水接管工程。

水利局長李戎威表示，目前幸福川沿岸汙水接管率有6成，今年將與工務局進一步與剩餘4成用戶積極溝通，若有民宅後巷違建影響接管工程也將依法逕行拆除。

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(中時 )