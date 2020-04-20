根據台中市消防局統計，去年發生除濕機自燃事件、引發火警共9件，造成4人受傷，火災發生場所均為住宅，消防局調查發現，這9件火警其中有些除溼機，是經濟部標檢局公告應召回檢修的型號，消防局提醒民眾，公告召回的除濕機，應更換不再使用。

消防局指出，大里、霧峰、外埔區近來傳出3件住宅使用中除濕機起火，濃煙煙流均造成室內天花板燒損燻黑嚴重，其中有住戶表示除濕機使用逾10–15年，其餘經查為經濟部標檢局公告召回機種。

消防局研判，除溼機外殼嚴重燒失、僅殘留內部部分金屬零組件，控制基板均燒損、燒失嚴重，兩台控制機板燒毀、其一電容器嚴重受燒變形，另一台除濕機控制基板燒失、內部電源配線短路熔斷燒損嚴重，不排除除濕機內部機件不良及電源配線短路引發自燃。

消防局呼籲，自燃使用除濕機前除了注意是否為瑕疵召回產品外，因除濕機為電功率較大產品，應使用於獨立插座，避免以延長線續接使用；使用時應觀察是否有滿水無法自動斷電情形，並注意購買使用已久的除濕機，內部零組件及配線易老化有瑕疵，須定期維修保養或汰舊換新。

消防局指出，民眾可至經濟部標準檢驗局的「商品安全資訊網」查詢，經濟部標檢局公告召回型號均為2011年以前機種，包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生（雷諾）、富及第、歌林、惠而浦、威技、B＆Q（Airforce）及Fujimaru等12家廠牌、共54款型號機種等。

(中時 )