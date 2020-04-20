群聚感染擴大！台中市政府警察局第二分局嚴堵轄區移工防疫漏洞，製作東南亞語言簡易圖卡，至台中公園宣導，即使在公園戶外群聚，務必配戴口罩，並保持室內1．5公尺、室外1公尺的安全社交距離。

員警帶著印有英語、越南語、泰語及印尼語等國語言的海報，除了簡單圖示與防疫文字，在台中公園園區內及周邊，苦口婆心向外籍移工宣導防疫觀念，不讓外籍移工成為防疫漏洞。

台中第二分局指出，台中市移工人數佔居全國第2位，尤其一到假日外籍移工會都會在台中公園聚集野餐、聯誼等遊憩活動，為避免引發群聚感染，提醒移工量測額溫、減少觸摸眼口鼻、勤洗手、配戴口罩等。

第二分局長蔡元戎表示，配合政府防疫，4月1日至6月30日「擴大自行到案專案」，自行到案者「不收容、不管制、低罰鍰」措施，呼籲大家協助宣導，鼓勵身邊認識逾期停（居）留外來人口，主動投案，儘早返家。若有發燒咳嗽及呼吸急促等症狀，可撥打1922防疫專線、1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。

(中時 )