立法院今日下午為《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案及追加預算進行朝野協商，因日前協商對於追加金額1500億及發放現金紓困沒有共識，因此今日決議，此案將於明日院會表決。行政院最快24日可至立院報告追加預算案。

行政院為追加紓困特別預算，已於4月2日送出《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》第9條之1及第11條條文修正草案至立法院，國民黨立委曾銘宗及時代力量黨團也對此提出各自修正版本。

民進黨總召柯建銘表示，在今日協商前已和國民黨總召林為洲、時力總召邱顯智討論，因為前幾次協商對於1千億紓困發放方式皆無共識，因此本次協商只處理程序。

國民黨希望排富後發放1千億現金，並將受影響的產業，營業稅最低降至3％，另將紓困條例經費上限訂為3100億元。民進黨版本的紓困條例將經費上限訂為2100億並可視狀況再編列2100億。國民黨也對此質疑是空白授權。

今日朝野協商決議，《新冠肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案第7條、第8條之1、時代力量黨團提案第9條之1、行政院提案第9條之1、第19條均有共識。國民黨立委曾銘宗等19人提案之第9條之1、第9條之2、第9條之3、第9條之4、第11條，列為保留條文，交由明日院會時處理。

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(中時 )