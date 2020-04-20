樹林警分局三多派出所所長林維群、警員林欣儀、楊逸帆、廖名杰於(17)日晚間23時擔服擴大臨檢勤務時，在轄內一處汽車旅館臨檢時發現一名房客被通報失蹤人口，故員警將該男子帶回派出所辦理撤尋手續，但發現該男子精神狀況不穩定且無法和警方順利溝通、雞同鴨講，方得知男子患有中度精神障礙(領有證明)，故查詢系統資料得知家屬聯繫方式，通知家屬到派出所。

經警方了解，該男子姓呂（55歲），因患有中度精神障礙及高血壓情形，平時由家人協助照顧，16日時突然覺得不被關心重視，因此憤而離家出走，後反悔想家，但因疑似疾病發作，手機又無法開機，想要返家亦不得，最終無處可去，僅能獨自一人至旅館投宿，卻不知，其家屬心急如焚，徹夜尋找樹林住家周遭一帶，直至警方通知，其家屬趕至派出所見到呂男時即聲淚俱下向警方表示幸好有熱心的警察協助，使其平安歸來，呂男和家屬亦知悉彼此心意，滿足返家。

(中時 )