新冠肺炎疫情，全台最大包租代管物業龍頭「兆基物業集團」，率全國之先公布，針對只要是受到疫情衝擊，放無薪假甚至被公司裁員，頓時失去經濟能力者，只要是兆基包租物件下的租客，從即日起，提供最高3個月租金8折的防疫津貼，兆基在此能成為行業領頭羊，帶領業界甚至房東，共體時艱度過難關。

肺炎影響經濟與就業甚鉅，造成受薪階級的租金支出負擔更加沉重。根據勞動部統計，「勞雇雙方協商減少工時」（減班減薪）的事業單位與影響人數，從一月中的25家事業單位、941人，激增至三月份有308家事業單位、7916人，成長8倍。其中雙北減班減薪的人數為3427人，佔減班減薪總人數的43.2%。

▲兆基物業集團執行副總、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳說明租金補貼申請。/圖業者提供)

兆基物業集團執行副總、台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長 陳柏勳表示，新冠肺炎疫情發生至今已3個月有餘，衝擊全球經濟體系，尤其首當其衝的是觀光旅遊、旅宿業…等，已經撐不住開始放無薪假，甚至走向裁員一途，不少在外縣市租屋的房客，已經開始憂心無法繳出房租，連基本的居住權都無法享有，猶如重現當年SARS歷史，歷歷在目。

陳柏勳表示，兆基致力於健全租屋市場，承辦全台共計11個縣市、超過3000件【社會住宅包租代管計畫】，不斷宣達並執行居住正義政策。集團董事長李建成，有感這次疫情來勢洶洶，為幫助受新冠肺炎影響之房客，兆基率該行業全國之先，凡兆基物業之包租物件房客，即日起至4月底，檢具相關文件並至兆基官網填妥線上申請表單，將減免因受疫情影響而遭裁員或無薪假之房客租金，最多可享今年5月至7月，3個月房租8折津貼。

▲兆基物業集團提供客戶緊急的防疫津貼，協助度過困難。/圖業者提供

中華民國租賃住宅房東服務總會理事長王進祥認為，一般的包租業，在租賃市場中扮演二房東的角色，其扣除掉物業管理、營運成本等相關風險管理費，原本利潤就單薄，但兆基身為全國最大包租代管公司，卻願意共體時艱，其主動降租2成的善舉，相當值得肯定。

此外，王進祥也指出，政府近幾年在租賃專法推行後，大幅減少房東與房客間的租賃糾紛，也陸續看到實質成效，更多房東也願意加入包租代管行列。不過，在這非常時期，希望政府能在租金上或是稅制檢討，做出相關配套措施，他也呼籲那些還未主動加入包租代管的房東們，也能主動降租2成，亦或加入包租代管行列，由專業包租代管團隊，解決出租的疑難雜症，讓租賃市場體質更加健全。

而內政部營建署表示，受到疫情影響而減少收入或無收入之弱勢族群，將會反應在今年度租金補貼對象中，受到疫情影響者如能取得相關機關之證明文件，營建署將從寬認定，納入評點加分採計，以利其優先獲得補貼。政府的紓困方案將就民眾生活的各個層面做整體考量，民間團體所提建議也會納入本部整體紓困措施參考，協助弱勢民眾度過難關。

兆基也希望包租代管同業可以一起響應這樣的活動；或是房東針對受到疫情影響、有經濟困難的承租客，能適時提供協助。不管是企業、一般民眾，大家共體時艱，讓廣大的台灣租屋市場能夠互助共好。

(中時電子報)