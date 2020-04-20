延續跨界聯名熱潮，7-ELEVEN今年跨界聯名再出新招！今（20）宣布攜手30大品牌推出「夢幻聯名特賞」主題專案架，有「乾杯燒肉X樂事」，「味味A排骨雞麵X樂事」、「台灣啤酒X可樂果」、「台虎精釀X點心餅」等意想不到的跨界聯名零食，更跨足手搖飲名店，攜手天仁茗茶、日出茶太、北回木瓜牛奶等，推出多款獨家特色零食，滿足顧客嘗鮮的渴望！

7-ELEVEN表示，上個月推出「在地潮食」主題活動，將國民美食還原成各式零食，讓民眾宅在家就能吃遍各地美味，已成功帶動相關類別業績較去年成長一成以上；這波再推出近20款獨家新品，搭配指定零食2件8折、3件77折優惠，並擴大飲料、冰品的聯名結構，預計將帶動相關類別業績成長二成以上！

7-ELEVEN表示，4/22起全新企劃「夢幻聯名特賞」主題專案架，主打雙品牌跨界聯名，包括韓國炸雞名店「NENE CHICKEN X波的多」、「乾杯燒肉X樂事」、「味味A排骨雞麵X樂事」、泰國超夯海苔「小老闆X品客」、「台灣啤酒X可樂果」、「臺虎精釀X點心餅」等，還有知名手搖飲系列「天仁茗茶X卡滋蕃薯片」、「盛香珍X北回木瓜牛奶」、「孔雀捲心餅X不要對我尖叫」、「盛香珍X日出茶太」等。

在飲料、冰品部分，7-ELEVEN指出，此次推出近10款獨家限定商品，包括首度攜手咖啡迷到日本必訪的打卡名店「猿田彥珈琲」，聯名開發「猿田彥監製拿鐵咖啡風味雪糕」，高度還原其招牌拿鐵咖啡醇香風味，日本原裝進口，全球限定只有7-ELEVEN吃的到！還有另一款「酷聖石香草焦糖餅乾冰銅燒」，使用整片比利時蓮花餅乾入餡，三層口感堆疊出層次豐富的滋味。 有趣的是，搶搭近年飲料或冰品甜點化的趨勢，7-ELEVEN去年熱賣10萬支的「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」今年也強勢回歸，並同步推出喝的「福樂X舊振南綠豆椪牛乳」，還有用喝的蜂蜜蛋糕「福樂X一之鄉蜂蜜蛋糕風味奶茶」，以及經典冰品「小美冰淇淋」變身為香草風味汽水，要以超乎想像的全新口感，挑戰消費者味蕾！

(工商 )