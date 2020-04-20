防疫期間民眾的生活與消費都有了巨大的改變，配合政府振興消費，台新銀行針對神卡級的雙狗卡（FlyGo卡、@GoGo卡）也再加碼，6月30日前朝九晚五時段消費，滿萬送百（等同加碼1％、上限1,000元），加上@GoGo卡最高4.5％回饋、FlyGo卡最高3.8％，合計最多可獲3,800元回饋。

台新銀行表示，這次加碼活動，主要希望民眾的生活可回歸健康作息，早睡早起增強免疫力，消費也在白天完成，尤其辛苦支援醫療防疫最前線、需輪班的民眾，也可以趁平日排休採買日常所需。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟指出，許多民眾因為疫情開始重視居家防疫，增加家事清潔的頻次，也帶動相關家電的銷售成長，如空氣清淨機、洗／烘衣機、甚至高階電子除菌衣櫃等，這些大額開銷，建議可趁優惠期間一次購足，同時獲回饋金、分期、遞延繳款減輕負擔。

雙狗卡也可搭配新光三越百貨初夏購物節滿10萬最高享4,900元回饋。黃天麟說明，至家電達人486團購網消費，刷雙狗卡有機會抽中乾衣機、防蚊空氣清淨機、掃地機等熱門人氣家電。及防疫期間許多民眾選擇自備交通工具通勤，雙狗卡買電動車Gogoro單筆滿5萬最高可獲1,200元回饋，及分期專案優惠利率。

防疫期間更多民眾選擇美食外送、外帶或自己煮，台新卡也同樣提供好優惠。黃天麟補充，新戶於foodpanda平台首購、13家熱門星級飯店購買五星餐點外帶，雙狗卡最高55折，輕鬆在家就可享用星級美饌。6月30日前每週五全聯福利中心PX Pay綁定台新信用卡，先儲值後消費滿千元最高可獲6％福利點。台新雙狗神卡持續發威，從網購神卡到防疫神卡，幫助民眾的生活質量兼備。

(工商 )