新冠肺炎肆虐全球，不少藝人這段期間更謹慎照顧年邁長輩；葉蒨文的90多歲的母親患有慢性肺炎，由於病症與新冠肺炎相似，她每天探望住院的母親、親自照顧其三餐。新加坡歌手黎沸揮的癌母前天過88歲生日，他和兄弟姊妹共7人安排不同時段，和母親連線送上祝福，黎沸揮說：「老媽要大家以安危為重，珍惜現在，才有未來。」

葉蒨文之前因爸爸離世，她將母親從加拿大接到香港就近照顧，她19日直播與粉絲互動，除了分享生活日常，也鼓勵大家樂觀面對疫境。提到年邁母親，她表示媽媽因肺部其中一邊失去功能，所以一直住在醫院，母親雖然人很瘦，但精神不錯且說話的聲音很大，她每天到醫院前都會勤消毒，嚴防老人家惹上新冠肺炎。

黎沸揮曾創作〈等你等到我心痛〉等膾炙人口好歌，當年以〈說走就走〉走紅台灣，近年多在新加坡的音樂學校教課、籌劃方言劇；受疫情影響，黎沸揮遵照政府指令宅在家，但癌母健康狀況令他憂心，經常以視訊方式和媽媽對話，「老人家最需要就是給她信心和關懷」。

黎沸揮（右）為母親按摩。（翻攝藝人IG）

(中時 )