新冠肺炎肆虐，運輸業者首當其衝，計程車業者收入銳減5成，政府祭出紓困措施，臺北監理所瞬間湧入大量計程車，平均每日有近3000名運將申請補助，停車場呈一片黃海。臺北區監理所表示，這次補助對象包括遊覽車、計程車司機，每人每月可申請1次補助，至多3次，期盼協助司機度過難關。

受疫情影響，許多民眾害怕在密閉空間與他人相處，運輸業者受嚴重衝擊，計程車生意幾近砍半，業者大嘆撐不下去。

「以前1個月能賺5萬，現在能有2萬5就要偷笑了」計程車司機陳先生表示，疫情蔓延後，民眾都不敢搭車，生意大減，但家裡還有小孩要養，只能延長工作時間，晚點回家，有辦法

多賺一點算一點。

臺北區監理所指出，政府近日為此推出紓困方案，只要是計程車、客運駕駛人，都可至監理站申請補助，時間從4月至7月底，每人每月可申請1萬元補助，最多3次，只要3日就可完成撥款。

臺北區監理所表示，消息一出，計程車業者紛紛帶著相關文件趕來申請，平均每日都有近3000名司機來監理所辦理補助，停車場爆出一片黃海，成為奇景。

臺北區監理所指出，由於辦理業務人數眾多，所內特別加派人力，分工協助列印、諮詢等業務，將辦理流程控制在5分鐘左右，除增加效率，也將監理所人潮控制在防疫規定範圍內，避免造成群聚，民眾也能安心辦理相關業務。

(中時 )