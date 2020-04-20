新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，社群龍頭臉書除了採取嚴格把關機制，以打擊假消息散佈，同時也啟用新型冠狀病毒資訊中心，提供可靠的防疫資訊。臉書在近日也將推出一項新功能，盼用戶與好友傳送溫暖關懷的圖樣，鼓勵彼此攜手共度防疫難關，預計於下週就能看見2款新的表情符號。

受到疫情影響，不少國家紛紛祭出封城等防疫措施，在社交活動大幅減少的情況下，臉書預計於下週推出2個表情符號，通訊經理Alexandru Voica也在個人推特上曝光了新款圖樣，分別為黃色笑臉抱著紅色愛心的「CARE」，以及在Messenger聊天室的「紫色跳動愛心」。

目前臉書共有6款表情符號，除了最初的「讚」之外，還包括「大心、哈、哇、嗚、怒」等，「CARE」預計會安排在大心跟哈之間，象徵著用愛來擁抱好友，向親朋好友們獻上溫暖關懷，攜手共度防疫難關的正能量；在Messenger使用的「紫色跳躍愛心」，讓心意傳遞更加活潑，可增加回覆訊息的多元性。

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(中時電子報)