國民黨的原住民立委廖國棟今天在立院經濟委員會質詢經濟部長沈榮津時，要求沈榮津盡量使用中文來應答，遭綠媒報導成「藍委禁止官員台語答詢」，廖國棟澄清，是因為原住民鄉親反映質詢聽不懂閩南語，才請官員盡量用中文回答，畢竟閩南語不是他們阿美族人的母語，卻被綠媒下標「立法院不准說台語？藍委禁止官員台語答詢」。

廖國棟強調，這完全是錯誤的訊息，因為他沒有說出「禁止」兩字，只有請部長「儘量」用國語回答。他在當立法委員之前是在偏鄉擔任醫師，長期為不同族群診療，不管是中文、閩南語、或者我的母語阿美語都能夠流暢地與人對談，但這不表示所有族人鄉親都聽得懂閩南語，所以才會請經濟部長「儘量」用國語溝通，很遺憾自由時報記者錯誤標示，破壞族群間的和諧。

廖國棟說，《原住民族語言發展法第一條》明示原住民族語言為國家語言，國家語言發展法第三條也明示「國家語言」係指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語，蔡總統在2017年5月26日原住民語言發展法通過時說「未來，原住民每一族的語言，都是我們的「國家語言」。

廖國棟指出，政府會依法聘用專職的族語教師和族語推廣員，原住民族地區的大眾運輸及公共設施，則會設置當地的族語標示。族人上法院時可以選擇講族語，法院必須準備翻譯」，但立法院從2017年到現在都沒有依法聘用，導致他用族語問政的時候，還要自己兼翻譯，甚至有委員拜託我使用國語，那時候也沒有記者報導漢人立委禁止原住民委員說族語，何以今天會有？

廖國棟認為，這次的根本問題在於「很多部落鄉親聽不懂閩南語，請部長講國語」，原住民很多鄉下長輩都聽不懂閩南語，才會有這次的問題發生。他再次呼籲民進黨執政的立法院，趕緊依法補足原住民族語人力，「如果今天有族語翻譯，我又何必拜託經濟部沈部長儘量用國語溝通呢？2017年到現在已經3年了，游院長，蘇院長做不到的事情你一定可以做到。」

(中時 )