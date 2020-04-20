新北市三峽恩主公醫院一向秉持濟世助人為己責，不斷更新治療技術，除現有的「標靶藥物治療」，未來還將推「免疫細胞療法」，期盼利用精準治療，給予病友最好的治療。恩主公醫院表示，院內現有10名醫師完成「免疫細胞療法」訓練課程，目前正與生技公司洽談合作發展技術，期盼盡快將最新、最好醫療技術提供給癌友。

醫療科技隨著時代不斷進步，新藥及新療法不斷問世，癌症治療也越來越多選擇，其中近年最熱門的兩大治療方式為「標靶藥物治療」、「免疫細胞療法」。

恩主公醫院表示，「免疫細胞療法」近年已晉升癌症治療主流之一，醫師會先將癌友血液抽出，送至生技公司判斷適合何種藥物，再將藥物提煉至血液中，回輸至病人體內，藉此達到最佳治療效果。

恩主公醫院指出，為提供「免疫細胞療法」給病友，院方派了10名醫師接受實施細胞治療技術訓練課程，學習施打藥劑及相關技術，接下來只待與生技公司談妥合作方式、合約即可提供民眾最優質的醫療技術。

恩主公醫院癌症中心醫師陳重華表示，院內還有「標靶藥物治療」，民眾可以透過基因檢測解碼，找出致癌的驅動因子，打造個人化癌症醫療，找到對症的標靶治療藥物，進一步了解腫瘤預後狀況。

恩主中醫院強調，5月將正式啟用門診大樓6樓的化療中心，屆時將規劃標準的無菌制劑調劑室，改善整體動線，大幅縮短門診化療藥物傳送時間，加快病人看診到藥物注射便利性，提供癌友最舒適的治療環境

(中時 )