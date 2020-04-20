民進黨立委王定宇在臉書表示，這次的敦睦艦隊，除了原來拜訪帛琉的行程外，還有19天的「額外航程」的重要機密任務，也回答一個問題「為什麼防疫期間，還決定執行敦睦遠航」？

王定宇說，敦睦艦隊2月21日人員集結，台灣和帛琉距離2321公里，3月5日出發，3月12日抵達帛琉，用了7天多，可是回程是3月15日從帛琉出發，抵達左營軍港的時間是4月9日，用了25天多，這當中多了近19天的「額外航程」，據瞭解「額外航程」沒有靠港靠岸，「額外航程」是進行訪問帛琉以外的重要機密任務，這些海軍官士兵是在執行任務，不是連續假期去玩，不宜過度污名化遠航訓練，更不應該對這些海軍官兵獵巫。

王定宇說，四月9日到15日，敦睦艦隊6天都在左營軍港，其實這是不完全正確的訊息，在四月11日、12日，中共遼寧號航母和五艘護衛艦正好在台灣東部外海，而剛剛遠航回台的岳飛艦和康定艦，官兵都還沒有離艦，馬上受命出港對中共航母艦隊進行監控，並非閒置在左營港內。

(中時 )