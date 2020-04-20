近日新冠肺炎確診超過20例的海軍敦睦軍艦磐石艦官兵，有確診者前往高雄義大商城，而二軍宿舍在義大的中職富邦悍將球團，得知後立刻進行球隊內部調查，獲悉有5名球員在4月16日晚間於義大商城用餐，安排這5名球員進行自主健康管理。

富邦悍將今天發布新聞稿，表示磐石艦確診案例曾於4月16日下午1點半到晚間6點前往高雄義大商城，當天是悍將二軍練球日而非比賽日，當日訓練在下午3點左右結束，球員隨即返回球員宿舍休息。

經過悍將隊內部調查，4月16日晚間共有5名球員前往義大商城，球團將依照指揮中心簡訊提醒之內容，安排5名球員進行自主健康管理，外出時佩戴口罩並勤洗手，同時強化健康管理觀察，並將5名球員改入住至單人房型宿舍。

富邦悍將指出，球團一、二軍球隊每日進行健康管理，包括體溫量測與訓練環境酒精消毒，球隊外出移動均全隊搭乘定時消毒之大巴，將持續宣導強化球員防疫觀念，減少進出公共場所，注意自身健康管理。

中職會長吳志揚也收到悍將5名球員前往義大商城的訊息，表示悍將二軍宿舍距離商場有段距離，球員只要做好自主健康管理，還是可以到球場。

(中時 )