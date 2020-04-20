根據根據美銀美林引述EPFR統計顯示，近周三大債市中，投資級債及新興市場債都呈現淨流出，唯之前跌深的高收益債呈現21億美元淨流入，至於高收益債是否可以續追，法人認為，要看投資人投資屬性外，也要了解一下該基金投資標的，仍建議穩健投資人先看投資級債。

即使高收益債有獲利空間，大部份法人仍建議投資人先聚焦在投資等級債。路博邁說，近期全球投資等級企業債利差約在250基本點上下，高於過去5年歷史平均的126基本點。而過去利差高於250基本點以上的僅見於2011年美債降評以及2008年金融危機時期。就歷史經驗顯示，當全球優質企業債利超過 250基本點，後1年的平均報酬達17％，未來 2至5年平均累計總報酬約有23～44％的亮眼表現。但現在的環境下，選債將更為重要，因為好公司與壞公司的差異將會非常明顯。

野村投信也指出，由於美國目前受疫情影響，各州封城情況還未結束，加上4月中下旬已進入超級財報週，預期美股將因為企業財報公布結果出現較大幅度震盪。建議現階段投資人仍應該以持有安全性較高的債券型資產為主。

(工商 )