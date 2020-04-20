林宥嘉上月底喜迎小女兒Pippi報到，近日隨即獲邀代言紙尿褲品牌，加上他目前另有婚嫁系列、耳機、手機及保養品的代言，據悉，5項商品粗估代言費吸金近7000萬台幣，晉升「最會賺」奶爸之一。林宥嘉結婚3年連生二寶，老婆丁文琪和一對兒女帶旺他狂撈金。

這次接下母嬰產品代言，林宥嘉透露一路陪伴老婆懷孕生產，歷經孕吐、腰痠、夜不好眠等過程，深深體會到當媽媽的辛苦，認為寵娃之餘更要寵愛妻子：「當媽媽真的太辛苦了。」林宥嘉發出甜蜜宣言：「太太辛苦了，請好好坐月子，什麼都不要操心，兒子就交給我吧！」

看到老婆除了懷孕過程辛苦，生產後也總是為了寶寶的大小事操心，林宥嘉認為慎選紙尿褲品牌相當重要，除了疼愛寶貝也善待另一半；為了呵護寶寶敏感嬌嫩的肌膚，他特別注重材質與透氣度，「吸收力」是他為寶寶選擇紙尿褲時很重要的面向，才能讓寶寶隨時處在乾爽的情況下，舒服心情好；他希望藉由這次代言，號召更多像他一樣的新手爸組成「神隊友」陣線，寵愛身邊最重要的人。

林宥嘉結婚生小孩後代言邀約不斷。（好奇Huggies台灣提供）

(中時 )