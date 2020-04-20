花蓮富里鄉為東部重要米倉，農會將米磨成粉取代麵粉，增加糧食自給。（富里鄉農會提供／許家寧花蓮傳真）

因應疫情造成衝擊糧食，富里農會將米磨成粉，研發取代麵粉產品。（富里鄉農會提供／許家寧花蓮傳真）

全球新冠肺炎疫情延燒、花蓮縣富里鄉農會因應疫情引發糧食危機，利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，研發出香噴噴米製蛋糕、麵包及饅頭，吃過的民眾都讚不絕口，農會認為口感及風味更勝小麥製品，近期將安排通路上架。

富里鄉農會總幹事張素華說，米食是台灣自有且主要的糧食，近年國人愛吃麵食、麵包，根據農委會資料，台灣每人一年吃米45公斤，麵粉卻快50公斤，「吃麵的比飯還多」，加上近來世界各地疫情關係，多國出現糧食出口管制動作或防疫封港，造成糧食危機隱憂。

張素華說，富里鄉為東部重要米倉，稻米種植面積約2500公頃，因此精選出1公噸優質白米，請廠商磨成米穀粉，再請農會同仁研發製作出蛋糕、麵包、鬆餅及饅頭，而且口感極佳，希望減少台灣未生產的小麥用量，提升糧食自給率。

花蓮富里農會預計銷售自製「皇后米穀粉」（牛奶皇后）、「美人米穀粉」（高雄139）以及「黑米蛋糕粉」（黑米）等3款米穀粉，目前也推出相關米麩及米果製品，讓麵粉能作的事，米穀粉也能達成，積極投入推動米食行動。

張素華指出，蛋糕可以完全用米穀粉取代麵粉，麵包、饅頭則可取代50％，初步評估市場接受度應該不錯，近期將會在農會推廣安排通路上架，盼藉由這次新冠疫情的狀況下，讓民眾重新審視，重視台灣自有米糧的飲食文化。

(中時 )