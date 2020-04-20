世界宗教博物館吉祥物米洛可，為QQ量體溫。（世界宗教博物館提供）

為防堵新冠肺炎，各國網友紛紛在社群媒體發起洗手舞挑戰，世界宗教博物館受邀參加博物館群臉書聯合宣傳，由館方吉祥物米洛可、QQ與工作人員合力大跳洗手舞，影片上傳網路後，網友大讚萌翻，被圈粉了。

世界宗教博物館館長陳國寧表示，配合新北市政府共同防疫措施，自3月20日至5月15日暫停開放，加強館舍清潔消毒，並首度以線上導覽方式，解說受疫情影響的「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，發揮「無牆博物館」的功效；也積極準備「愛與勇氣的冒險之旅」及「遇見神佛9號--祈福漫畫特展【古往今來篇】」兩檔特展，希望在疫情好轉後，帶給觀眾最佳的參觀體驗。

近日宗博館接受博物館群組邀請，拍攝吉祥物洗手舞防疫影片，拍攝當天，博物館門口就引起一陣騷動，經過的路人都忍不住拿起手機駐足錄影或拍照。

影片搭配簡單旋律的洗腦神曲「洗手歌」，吉祥物米洛可、QQ，在館舍大門口、不同展區地點，將正確洗手的七字口訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，融合在舞蹈中，呼籲大家少外出、戴口罩、勤洗手。

(中時 )