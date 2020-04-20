新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（20）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增2例新冠肺炎確診案例，2例皆為境外移入。截至目前為止，國內共累計422例確診，6例死亡。

◎海軍敦睦艦隊磐石艦爆發國內最大宗的群聚感染，陳時中表示，群聚事件已經進入次波感染，且潛伏期期間也會陸續發病，因此都在集中檢疫所觀察。召集人張上淳則表示，昨天一早對其中5位抽血，昨晚初步5個有3人身體出現抗體，雖然PCR是陰性，但出現抗體表示曾經感染過。

◎張上淳指出，根據5人就醫紀錄，發燒時間點落在3/21～3/26，沒辦法確定是不是在上船前就感染，可能是在船上感染，還需要更多證據，因此目前感染源還不明。

◎針對敦睦遠訓支隊24例確診個案，衛生單位目前已掌握接觸者共255人，其中177人為居家隔離對象，78人為自主健康管理對象，將陸續安排採檢。另外，指揮中心公佈官兵曾出入的足跡，約90多處公共場所活動，並上網公告。

◎陳時中坦承沒有掌握到敦睦艦隊的防疫工作，並強調雖然軍方的防疫SOP充足，但彈性不足，造成通報窒礙難行，才會出現下情難以上達的狀況。

(中時電子報)