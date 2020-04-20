嘉義市在地3間代表企業「噴水雞肉飯」、「月桃故事館觀光工廠」和「小夫妻拌麵」聯手發起「守護一嘉人，防疫你把關，好康我來頒」活動。（呂妍庭攝）

月桃故事館觀光工廠董事長何勇魏表示，台灣疫情得以受到控制，是由眾多防疫人員與台灣民眾共同努力的結果。（呂妍庭攝）

新冠肺炎疫情依舊嚴峻，為感謝辛苦的醫護人員，嘉義市在地3間代表企業「噴水雞肉飯」、「月桃故事館觀光工廠」和「小夫妻拌麵」聯手發起「守護一嘉人，防疫你把關，好康我來頒」活動，號召嘉義縣市近百家業者一起推出醫護人員好康優惠限定1個月，噴水雞肉飯更推出醫護憑證免費吃1碗雞肉飯，第2碗及其餘配菜、湯品全部打8折，希望能藉此替醫護人員打打氣。

盡管生意受疫情影響，來客數少了近5成，噴水雞肉飯負責人董孟婷說「還是要用力挺」，所以自20日起到5月20日止，為期1個月時間，只要是醫護人員到店出示證件，就能免費吃1碗雞肉飯，其餘配菜全部打8折。

月桃故事館觀光工廠董事長何勇魏表示，此次疫情台灣得以受到控制，是由眾多防疫人員與台灣民眾共同努力的結果，尤其醫護不但辛苦，更冒著健康風險站在第一線，為人民健康把關，所以月桃故事館特別針對醫護相關人員推出好康優惠。

小夫妻拌麵負責人王德輝也說，此次疫情對全台經濟影響很大，店家營業額均大幅減少，近百間店家聯合優惠，一來可表示對醫護的感謝與支持，也是支持政府政策，鼓勵消費活絡經濟，更是最好的品牌行銷。

協助號召業者、店家加入守護醫護人員行列的簡國輝說，近期全台各地許多店家均有針對醫護人員推出優惠，但大都是單點單店，本次活動號召嘉義地區近百間店家聯合優惠，是以城市為主體，代表嘉義是個有愛的城市，也歡迎全台各地醫護人員，來感愛嘉義的熱情與愛心。

至於優惠對象，簡國輝強調「從寬認定」，凡在公私立醫院、大小診所、安養機構等服務，不管是醫生、護理師、放射師、藥師等醫療背景人員，只要出示能代表個人身份的證件，如醫師證、護理師證、醫院診所工作證等，均可享有限時優惠折扣，為方便查詢，還特別製作醫護人員優惠地圖http://user74187.psee.io/P8QNT，供民眾查詢。

(中時 )