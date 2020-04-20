海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，其中高雄有9人染疫，高雄市長韓國瑜今（20）日召開防疫會議後表示，744位海軍官士兵學生中，有300多人設籍高雄，敦睦艦隊在未來14天管制時間，涵蓋到51勞動節連假，他籲請中央流行疫情指揮中心思考，該怎麼放假，比照往年還是要做調整？

韓國瑜表示，心情非常沉重，這是開防疫會議有史以來，心理壓力最巨大一次，744位海軍艦艇官士兵學生當中，設籍在高雄 300多位，中間3天自由活動時間，活動地點到底廣泛到什麼程度，使疫調工作相當艱鉅，請市民了解當前情況嚴峻。

韓國瑜感謝市民配合，而昨天公布的7個高風險地點，業者也願意配合停業及加強消毒，市府秉持一方面照顧市民健康，一方面顧及業者生意經營，將盡快檢查，讓業者重新健康營業。

不過，韓國瑜也提到，根據原本疫調結果，昨天所公布的4月15日才下軍艦，這中間有落差，事實上根據市府疫調，4月14日晚上確診患者就開始在高雄有消費行為，也有趴趴走，消費地點已經調查出來；昨天公布4月15日這個數字是不真實的，這點非常重要。

韓國瑜表示，敦睦艦隊4月9日靠岸後，有6天管制期，到底有沒有人下軍艦，呼籲國防部要配合高市府防疫工作，一定要提供完全確實訊息，才能滴水不漏。

針對有沒有可能社區感染？韓國瑜表示，高市府開始準備演練動作，由市府人事處、研考會共同研擬，要預防最壞的情況，包括高雄透天厝、社區大樓、市府辦公大樓等，會找出一個地點從事防疫演習。

韓國瑜提到，5月1日勞動節連假將來臨，但是敦睦艦隊在未來14天管制時間，涵蓋到勞動節，他請中央流行中心思考該怎麼放假？是比照往年，還是調整？希望能盡速告知，讓高市府提早部署。

另外，市府傍晚公布兩處新的海軍染疫者涉足地點，包括楠梓西堤牛排及1家摩鐵。衛生局長林立人表示，針對這兩家業者已通知今晚開始「只出不進」，明天清空配合清潔消毒及健康監測調查。

(中時 )