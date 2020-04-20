《若是一個人》演員群大啖麻辣鍋一起看首播。（華視提供）

《若是一個人》演員群及導演杜政哲一起出席映前直播。（華視提供）

台語精緻劇集《若是一個人》19日首播，不但Ａ咖女神林心如驚喜現身，更拋出「你敢不敢一個人吃麻辣鍋嗎？」辛辣議題，播出後網路討論爆棚，CATCHPLAY＋影音平台上線後瞬間流量翻3倍。華視當晚舉辦映前直播，男女主角宋柏緯、孫可芳、林子閎、陳璇、林紹謙、唐綸、葛丞與導演杜政哲皆到場與線上粉絲互動，還配合第一集主題一起邊看劇邊吃火鍋，眾人直呼：「也太享受了吧！」

幾位演員也承諾如果收視破1，大家要去遊樂園搭雲霄飛車直播，孫可芳笑說：「那現場的人都跑不掉喔！」劇中宋柏緯被「舅舅」龍劭華即興加戲打屁股也成為討論話題，導演杜政哲說當下他也嚇一跳，但對成果很滿意，宋柏緯開玩笑邀請大家一起體驗，他笑說：「那收視破1，我們一起給龍哥打屁股好了」。

《若是一個人》播出後在網路上頗獲好評，華視首播直播活動吸引300多臉書粉絲一起互動，CATCHPLAY＋影音平台上線後瞬間流量翻3倍，公視台語舉辦首集主題「你敢不敢一個人吃麻辣鍋」票選也吸引5千多人票選，成功吸引網友們討論互動，在PTT台劇版也推爆本劇，稱讚本劇是部「有日劇質感的台劇」，劇中陳亞蘭出場被鄉民狂讚「氣勢十足，台語好迷人」、「亞蘭姐的聲音好有感染力」、「亞蘭姐好有氣勢」，廣受好評。而孫可芳透露那時和林鶴軒，與亞蘭姐一起對戲時真的很緊張，笑說：「我和大鶴冷汗直流戲服全濕!」她表示亞蘭姐很在乎演員有沒有做好功課，對戲的要求也很高，很高興能和前輩一起合作。

虎父無犬女，金鐘視帝龍劭華的女兒陳璇，戲劇處女秀飾演孫可芳閨密，就被不少網友稱讚，「演得好自然」、「台語說得很順」。她劇中受到王可元愛慕，一場王可元幫陳璇親密擦嘴的戲，看得現場演員們曖昧地大笑，談到這場戲，陳璇表示在現實中不喜歡有人這樣示愛，直說：「太多了，會覺得對方是在幹嘛？」

在第一集劇中楊大和(林子閎飾演)和方佳瑩(孫可芳飾演)分手的過程，被許多觀眾稱呼很渣，林子閎在直播活動上，則是為自己的角色做出解釋，他表示很多男生不知道怎麼表達，女生天生比較會表達情感，但男生不是，累積久了他就只會覺得累，說出劇中「我好累，我想要一個人生活」，看似很傷人的對白，但其實最大的問題是不知道如何和自己相處，和化解兩人關係的問題，林子閎也說：「這角色之後會有一些反轉，請大家期待」。

(中時 )